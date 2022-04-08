Токаев назначил первого вице-министра и вице-министра иностранных дел
Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил первого вице-министра и вице-министра иностранных дел Казахстана, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
Распоряжениями главы государства:
- Рахметуллин Акан Акасович назначен первым заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан, он освобожден от должности заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан;
- Турсунов Адиль Капанулы назначен заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан.
Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Шархата Нурышева от должности первого замминистра иностранных дел.
Кроме того, сегодня Токаев сменил послов в двух странах - чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Монголии стал Габит Койшибаев, а послом РК в Китае - Шахрат Нурышев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1964135-tokaev-naznachil-pervogo-vitse-ministra-i-vitse-ministra-inostrannyh-del-kazahstana/