Даниал Ахметов. Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов высказался о создании Абайской области. По его мнению, новый регион будет успешно развиваться. О чем сообщается на официальной странице главы ВКО в Instagram.

Даниал Ахметов отметил, что в Абайскую область войдут два города - Семей и Курчатов, а также 9 районов. Площадь составит 185,5 тыс. кв. км с населением 638,3 тыс. человек.

"За последние годы в развитие Семея были вложены колоссальные средства - 250 млрд тенге из республиканского бюджета и 153 - из областного. Реализован ряд крупных проектов в сферах строительства жилья, инженерно-коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры, образования и здравоохранения", - подчеркнул аким ВКО.

Он перечислил успешные примеры, в частности, ремонт дюкера, запуск центра ядерной медицины и другие.

"На реализацию комплексного плана развития Семея предусмотрено 260 млрд тенге. Уже готова ПСД на ряд крупных и значимых проектов на ближайшие четыре года. В состав Абайской области войдут два крупнейших предприятия - Актогай и Бакырчик. Я убежден, что Семей не просто сохранит свой статус культурно-исторического центра Казахстана, но и вся область будет успешно развиваться", - резюмировал Даниал Ахметов.

Напомним, о появлении Абайской области заявил президент Казахстана в середине марта текущего года. Ее центром станет город Семей, а Усть-Каменогорск останется центром Восточно-Казахстанской области. Недавно в маслихате обсудили, какие города и районы могут войти в один, а какие - в другой регион.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963811-danial-ahmetov-vyskazalsya-o-sozdanii-abayskoy-oblasti/