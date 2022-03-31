Токаев принял назначенного на днях заместителем премьера Ерулана Жамаубаева

Касым-Жомарт Токаев, Тимур Сулейменов и Ерулан Жамаубаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра финансов Ерулана Жамаубаева. Об этом сообщается на официальном сайте президента Казахстана.

Глава государства заслушал отчет об основных направлениях работы финансово-экономического блока правительства.

В соответствии с поручениями президента принимаются оперативные и системные меры по совершенствованию таможенного администрирования, прорабатываются конкретные механизмы по возврату капитала из-за рубежа и противодействию оттока денежных средств из страны.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о состоянии государственных финансов и прогнозах социально-экономического развития страны в целом.

Кроме того, Ерулан Жамаубаев доложил о работе по демонополизации экономики и уточнению республиканского бюджета на 2022 год.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений.

Напомним, 29 марта на сайте Акорды появился указ, в соответствии с которым Ерулан Жамаубаев назначается заместителем премьер-министра – министром финансов. До этого он занимал лишь должность главы Минфина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963015-tokaev-prinyal-naznachennogo-na-dnyah-zampremera-zhamaubaeva/