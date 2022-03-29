Совещание в Акорде. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам реализации своего послания народу от 16 марта 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В заседании приняли участие премьер-министр, председатель мажилиса парламента, государственный секретарь, руководитель Администрации президента и его заместители, а также председатель Центральной избирательной комиссии.

Глава государства заслушал предложения участников встречи и дал ряд поручений, направленных на эффективное исполнение общенационального плана мероприятий по реализации своего мартовского послания.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Ранее министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал подробнее о том, по каким направлениям будет реализовываться данный план.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962647-tokaev-provel-soveschanie-po-voprosam-realizatsii-svoego-poslaniya/