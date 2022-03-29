Общенациональный план по реализации послания Токаева: что изменится в Казахстане

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Правительство Казахстана разработало общенациональный план мероприятий по реализации послания главы государства "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации" по 10 ключевым направлениям. Подробнее о них рассказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

Проект общенационального плана состоит из 36 мероприятий по 10 направлениям, направленным на изменение политической системы и административно-территориальной структуры страны, принятие первоочередных антикризисных мер.

Первое направление предусматривает предложенные Токаевым изменения президентских полномочий, например, прекращение президентом своего членства в политической партии на срок исполнения президентских полномочий и запрет для близких родственников главы государства на занятие должностей политических госслужащих и руководителей предприятий квазигоссектора.

В рамках второго направления "Переформатирование представительной ветви власти" будут пересмотрены порядок формирования и ряд функций сената. В законодательство будут внесены следующие изменения:

президентская квота в сенате сократится с 15 до 10 депутатов, из них 5 депутатов будут рекомендованы АНК;

квота АНК будет передана из мажилиса в сенат;

предусмотрено право сената одобрять или не одобрять законы, принятые мажилисом;

дополнение полномочий сената правом согласования кандидатур на посты председателей Конституционного Совета и Высшего Судебного совета;

наделение мажилиса правом принимать законы;

преобразование Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату;

право президента вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей, городов республиканского значения и столицы.

В рамках третьего направления "Совершенствование избирательной системы" будет внедрена пропорционально-мажоритарная модель избирательной системы, которая предусматривает смешанную систему формирования мажилиса в соотношении 70/30, то есть 70% депутатов будут избираться по партийным спискам, 30% - по мажоритарной системе.

"В маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы –-50 % по мажоритарной системе, 50 % - по партийным спискам, в маслихаты районов и городов - по мажоритарной системе", - отметил Куантыров.

По четвертому направлению "Расширение возможностей для партийной системы" предусмотрено упрощение процедуры регистрации политических партий, в том числе:

снижение регистрационного порога с 20 тыс. до 5 тыс. членов;

снижение минимальной численности региональных представительств с 600 до 200 человек;

сокращение минимальной численности инициативной группы граждан для создания партии с 1 тыс. до 700 человек;

увеличение срока формирования филиалов с 6 месяцев до 1 года;

увеличение срока проведения учредительного съезда с 2 до 3 месяцев.

По пятому направлению "Модернизация выборного процесса" планируется:

разрешить агитацию в социальных сетях в период предвыборной агитации;

урегулировать деятельность наблюдателей;

пересмотреть принципы деятельности территориальных избирательных комиссий;

установить предельные размеры пожертвований в избирательные фонды;

принять меры для недопущения иностранного вмешательства на выборах;

обеспечить максимальную финансовую прозрачность всех участников избирательных кампаний.

По шестому направлению "Усиление правозащитных институтов" предусмотрена реализация следующих мероприятий:

создание Конституционного суда Республики Казахстан;

в Конституции будет регламентирован статус и гарантии деятельности уполномоченного по правам человека;

омбудсмена наделят правом обращаться в Конституционный суд;

исключение из Конституции смертной казни как вида наказания;

установление исключительной подследственности дел о пытках за Генеральной прокуратурой;

разработка проекта Конституционного закона "О прокуратуре";

внедрение онлайн-трансляции конкурсных процедур Высшего Судебного Совета и публикации подробных, аргументированных разъяснений по их итогам.

По седьмому направлению "Повышение конкурентоспособности СМИ и укрепление роли институтов гражданского общества" планируется:

пересмотреть закон о СМИ с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы;

выработать подходы по усилению взаимодействия государства с гражданским обществом, направленные на широкое вовлечение общественных организаций и экспертов в подготовку и реализацию реформ;

создать Национальный курылтай.

В рамках восьмого направления "Совершенствование административно-территориального устройства страны" будут реализованы 5 мероприятий. Министерство нацэкономики уже начало работу по созданию Абайской, Жетысуской и Улытауской областей. В частности, создана комиссия для формирования этих областей, она будет обеспечивать межведомственное взаимодействие госорганов в рамках этой работы.

Разработан алгоритм работы по принятию указа президента "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан" с указанием ответственных исполнителей и сроков реализации. Алгоритм включает в себя перечень организационно-подготовительных и оперативных мероприятий.

Предполагается, что проект указа будет внесен в Администрацию президента до 1 июня.

По девятому направлению "Децентрализация местного самоуправления" будут реализованы 2 мероприятия. В рамках концепции развития местного самоуправления министерство разрабатывает проекты закона "О местном самоуправлении в РК" и сопутствующего к нему закона.

"Проекты законов предусматривают нормы по разграничению функций органов местного государственного управления и МСУ, расширению имущественных прав органов МСУ и полномочий маслихатов, упрощению процедуры проведения госзакупок на уровне МСУ", - объяснил глава нацэкономики.

В рамках десятого направления "О первоочередных антикризисных мерах" планируется разработать проект плана антикризисных мер, направленный на:

обеспечение устойчивости финансовой системы;

контроль и снижение инфляции;

сокращение разрывов в транспортно-логистических цепочках;

поддержку и стимулирование внешнеторговой деятельности;

поддержку отраслей экономики и привлечение инвестиций.

Как отметил Куантыров, будет обеспечено качественное проведение посевной кампании, в том числе будет выделен фермерам необходимый льготный объем горюче-смазочных материалов, будет проверена готовность сельскохозяйственной техники, запасов семян и удобрений.

Планируется также подготовить новый пакет структурных реформ в экономике и государственном управлении с учетом стратегии политической модернизации, заключил министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962518-obschenatsionalnyy-plan-po-realizatsii-poslaniya-tokaeva-chto-izmenitsya-v-kazahstane/