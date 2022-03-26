Новый генпрокурор Казахстана завел страницу в Twitter

Берик Асылов. Фото: sko.prokuror.gov.kz

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов завел официальный аккаунт в Twitter, где уже опубликовал несколько первых сообщений, передает корреспондент NUR.KZ.

Представляя публике свой новый аккаунт, Асылов заявил, что для него важно получать отзывы о деятельности прокуратуры и предложения по улучшению ведомства.

Также в одном из своих первых постов он рассказал о том, что принял участие в вебинаре Комиссии по правам человека при президенте.

Напомним, что Берик Асылов был назначен на должность генерального прокурора Казахстана 3 марта 2022 года.

После своего назначения, в кулуарах сената, он пообещал перестроить работу Генпрокуратуры и заявил, что планирует сделать надзорный орган более открытым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962258-novyy-genprokuror-kazahstana-zavel-stranitsu-v-twitter/