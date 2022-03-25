Как регулируется деятельность майнеров в Казахстане, рассказали в Акорде

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Пресс-служба Акорды в своем официальном Telegram-канале рассказала, какие меры были предприняты для регулирования деятельности майнеров в стране.

В Акорде напомнили, что еще 8 февраля в ходе расширенного заседания правительства президент поручил выявить все майнинговые фермы и пересмотреть тарифы для "белых" майнеров.

"Необходимо выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, параллельно тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности", – сказал в феврале Касым-Жомарт Токаев.

В связи с этим Акорда подвела итоги работы, проделанной по поручению президента. Так, с того времени:

была пресечена незаконная деятельность 51 майнинговой фермы, 55 ферм добровольно прекратили свою деятельность;

зарегистрировано 25 уголовных дел, изъято более 67 тысяч единиц оборудования стоимостью около 100 млрд тенге;

принято решение об ужесточении нормативного регулирования майнинга и цифровых активов.

Вместе с тем, как сообщили в Акорде, были установлены незаконные подключения к источникам энергоснабжения без технических условий, необоснованное размещение на территории специальных экономических зон, а также уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей.

Отмечается, что принятые меры способствовали снижению потребления электроэнергии в стране на 600 мегаватт.

Напомним, сегодня в Минэнерго РК заявили, что казахстанских майнеров не подключат к электроэнергии, пока не выявят всех "серых".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962187-regulirovanie-deyatelnosti-maynerov-chto-dlya-etogo-bylo-sdelano-rasskazali-v-akorde/