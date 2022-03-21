Токаев посетил Центр настольного тенниса (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

В Алматы Касым-Жомарт Токаев посетил новый Центр настольного тенниса, соответствующий всем требованиям Международной федерации настольного тенниса, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент ознакомился с инфраструктурой спортивного комплекса, а также сыграл в настольный теннис с юной спортсменкой.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал молодым спортсменам удачи и оставил автограф на теннисной ракетке.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Фото: Автограф

Ультрасовременный центр рассчитан на 12 теннисных столов в соревновательном режиме и 24 стола – в тренировочном. Зал оснащен шестью автоматическими тренажерами для настольного тенниса, профессиональным аудио- и видеооборудованием, трибунами для зрителей на 328 мест.

Фото: akorda.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961709-tokaev-posetil-tsentr-nastolnogo-tennisa-foto/