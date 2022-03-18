"Резервы для этого есть": глава МНЭ о создании новых областей в Казахстане

Алибек Куантыров. Фото: primeminister.kz

Глава Министерства национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах правительства рассказал, как финансово будет обеспечиваться поручение президента о создании в стране четырех новых регионов, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Куантырова, в настоящее время подсчитывается, сколько средств потребуется на создание в стране новых регионов.

"Деньги сейчас подсчитываются. У нас все резервы для этого есть. Постараемся уложиться в имеющийся бюджет. Но если нужно будет, то дополнительные деньги будут выделяться, потому что будут создаваться новые административные единицы, новые акиматы, районы. Будет перераспределяться штатная численность.

Есть у нас резервы. И, если понадобятся дополнительные средства, новые инициативы, которые идут с центра, в частности, от главы государства, будут финансироваться из республиканского бюджета", - отметил министр.

При этом, он напомнил, что президент четко поставил задачу до конца первого полугодия создать новые области.

"Сейчас проводятся организационные мероприятия, алгоритм действий выработан. Представители реорганизуемых областей находятся в министерстве национальной экономики. Их группы работают с нашими группами, и мы сейчас решаем вопросы территориального разделения.

Это все будет дополнительно обсуждаться, готовиться соответствующий указ президента. Планируется основные моменты закончить до конца первого полугодия", - резюмировал глава МНЭ.

Напомним, во время последнего послания Токаев объявил о создании в Казахстане двух новых областей - Абайской с центром в Семее и Улытауской - с центром в Жезказгане. Кроме того, Алматинская область будет разделена на две - Алматинскую и Жетысускую.

Сегодня в кабмине рассказали, когда в стране будут созданы новые области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961419-rezervy-dlya-etogo-est-glava-mne-o-sozdanii-novyh-oblastey-v-kazahstane/