Когда в Казахстане будут созданы новые области, рассказали в Минюсте

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Глава Минюста на заседании кабмина рассказал, когда в Казахстане будут созданы новые области – ранее президент говорил о создании новых регионов, передает корреспондент NUR.KZ.

Канат Мусин сообщил, что предполагается принятие указов президента и постановлений правительства, связанных с образованием Абайской, Улытауской областей, разделения Алматинской области на Жетысускую и Алматинскую области, ограничения по количеству заместителей акимов областей и городов республиканского значения.

"Разработка проектов указов президента и постановлений правительства по данному блоку предполагается в июне 2022 года. Министерством юстиции ведется необходимая подготовительная работа по разработке законопроектов", - сообщил он.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана объявил о создании двух новых областей - Абайской и Улытауской. Также он заявил, что Алматинская область разделится на две.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961409-kogda-v-kazahstane-budut-sozdany-novye-oblasti-rasskazali-v-minyuste/