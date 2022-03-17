Озвучена стоимость поездки в Дубай для делегации c акимом Актюбинской области

Фото: facebook.com/aktobeakparat

10 марта на Всемирной выставке EXPO-2020 в Дубае прошли Дни Актюбинской области. В крупнейший город АОЭ из казахстанского региона вылетела делегация во главе с акимом Ондасыном Уразалиным. Вернулись чиновники обратно в Актобе 13 марта. В областном акимате рассказали, во сколько обошлась поездка, передает "Диапазон".

"В делегации было 8 человек, в том числе аким области, заместитель акима области, курирующий инвестиции, ряд руководителей управлений. Расходы составили 6 миллионов 295 тысяч тенге. На одного человека получается чуть меньше 800 тысяч тенге. Это за счет бюджета", сообщил первый заместитель акима региона Руслан Хамбаров.

Он добавил, что делегация проживала в гостинице.

Фото: facebook.com/aktobeakparat

"Но в какой, не могу сказать. Я думаю, вряд ли в пятизвездочной. Бюджет был очень маленький, 800 тысяч на человека с учетом перелета", - пояснил замакима.

По его словам, чиновники ездили в Дубай для привлечения инвестиций. Там они провели ряд переговоров.

Напомним, ранее стало известно, что в Актобе из-за ремонта аэропорта приостановили рейсы авиакомпании Air Astana, SCAT и QAZAQ AIR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961227-ozvuchena-stoimost-poezdki-v-dubay-dlya-delegatsii-c-akimom-aktyubinskoy-oblasti/