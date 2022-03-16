Токаев провел ряд индивидуальных встреч с акимами

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев после общего совещания с акимами регионов встретился по отдельности с некоторыми из них. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент принял акима Карагандинской области Жениса Касымбека, акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, акима Алматинской области Каната Бозумбаева, акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, акима города Шымкента Мурата Айтенова, акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова, акима Актюбинской области Ондасына Уразалина и акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева.

Касым-Жомарт Токаев и Женис Касымбек. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Даниал Ахметов. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарту Токаеву были представлены отчеты о показателях развития регионов за прошлый год и первые два месяца 2022 года, а также об исполнении поручений президента.

Глава государства указал на важность более частых встреч с населением, регулярных приемов населения и необходимости своевременного решения проблем, волнующих граждан регионов.

Касым-Жомарт Токаев и Канат Бозумбаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Бердибек Сапарбаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать подготовку к весенней посевной кампании и продолжить реализацию текущих проектов.

Касым-Жомарт Токаев и Мурат Айтенов. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Архимед Мухамбетов. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Ондасын Уразалин. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Ермек Маржикпаев. Фото: akorda.kz

Ранее президент провел общее совещание с акимами всех областей, а также городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961125-tokaev-provel-ryad-individualnyh-vstrech-s-akimami-regionov/