Повысить доверие общества поручил Токаев акимам

Рабочее совещание с акимами регионов и мегаполисов. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в резиденции Акорда провел рабочее совещание с акимами областей, а также городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента. Что обсуждали на совещании, рассказывается на официальном сайте Акорды.

В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов.

В своем выступлении президент поручил правительству и акимам принять комплекс мер по оперативному решению социально-экономических проблем, повышению благосостояния народа.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач в свете реализации очередного пакета политических реформ в рамках стратегии построения Нового Казахстана.

В частности, акимам предстоит перестроить работу с гражданами, чаще проводить встречи с жителями районов и сел, решать волнующие их проблемы, повысить доверие общества.

Рабочее совещание с акимами регионов и мегаполисов. Фото: akorda.kz

Правительству и акиматам поручено принять системные меры по снижению безработицы, развитию предпринимательства, созданию новых рабочих мест.

По итогам совещания главой государства даны поручения акимам областей и городов республиканского значения по качественной реализации задач, поставленных в сегодняшнем послании народу Казахстана.

Рабочее совещание с акимами регионов и мегаполисов. Фото: akorda.kz

В среду президент выступил в парламенте с посланием народу Казахстана. С полным текстом его выступления можно ознакомиться здесь.

А здесь можно ознакомиться с путеводителем по его основным тезисам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961113-tokaev-provel-soveschanie-s-akimami-vseh-regionov-kazahstana/