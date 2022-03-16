Расширить категорию дел для рассмотрения в судах присяжных предложил Токаев

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В своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что расширить гражданское участие в установлении правосудия в стране помогут суды присяжных, передает корреспондент NUR.KZ.

"В Казахстане присяжные заседатели могут выносить вердикт только по особо тяжким преступлениям.

Но я считаю, мы должны пойти дальше и расширить категорию дел, подлежащих рассмотрению судами присяжных. Это будет способствовать демократизации судебной системы", - заявил Токаев.

Напомним, сегодня президент в своем послании народу сообщил, что для реализации его инициатив потребуется внести в Конституцию страны порядка 30 изменений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961034-rasshirit-kategoriyu-del-dlya-rassmotreniya-v-sudah-prisyazhnyh-predlozhil-tokaev/