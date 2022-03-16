Токаев о соблюдении закона о митингах: Больше послаблений не будет

Фото: primeminister.kz

В своем Послании народу президент Касым-Жомарт Токаев высказался о законодательстве касательно проведения митингов в стране – он заявил, что послаблений в этом вопрос в случае его нарушения не будет, передает корреспондент NUR.KZ.

"О масштабе произошедших положительных изменений можно судить по тому факту, что только в политической сфере было принято более десяти законов.

Взять к примеру закон о проведении мирных митингов, который позволяет гражданам выражать беспрепятственно свое мнение.

Между тем определенные группы провокационно настроенных активистов считают возможным и нужным нарушать этот закон, демократический по своей сути.

Заявляю, что больше послаблений не будет. Данный закон, равно, как и другие законы, должен неукоснительно соблюдаться. За подобную вольницу и безответственность наши законопослушные граждане уже заплатили слишком высокую цену. Закон един для всех, как для людей обличенных властью, так и для общественников.

Закон един для всех – как для людей, облеченных властью, так и для общественников", - заявил президент.

Напомним, что в ходе своего Послания Токаев заявил о переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960977-kasym-zhomart-tokaev-zakon-edin-dlya-vseh-kak-dlya-lyudey-oblechennyh-vlastyu-tak-i-dlya-obschestvennikov/