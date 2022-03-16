Токаев: Сейчас не время по каждому поводу устраивать митинги

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Касым-Жомарт Токаев во время послания народу Казахстана заявил, что в нынешней геополитической ситуации не время возводить политические баррикады в стране и устраивать митинги по каждому поводу, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня на планете разразился разрушительный геополитический шторм, поэтому нам нужно строго придерживаться стратегического курса, нацеленного на защиту суверенитета и территориальной целостности государства, обеспечения коренных интересов нашего народа.

Мы должны сберечь наше главное достояние – независимость. Упрочить основы национальный идентичности, сосредоточиться на трансформации страны.

Сейчас не время возводить политические баррикады, по каждому поводу устраивать митинги, настаивать на сомнительных решениях, выдвигать безапелляционные требования, кидаться на исполняющих свой долг полицейских", - заявил Токаев.

Он добавил, что все это дискредитирует казахстанцев в глазах мирового сообщества.

"События трагического января уже нанесли серьезный урон репутации нашей страны. Это надо признать", - сказал Токаев.

Напомним, что ранее президент потребовал исполнения закона о митингах и пообещал, что "поблажек больше не будет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961018-tokaev-seychas-ne-vremya-po-kazhdomu-povodu-ustraivat-mitingi/