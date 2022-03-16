Депутатов, которые не выполнят предвыборную программу, будут лишать мандата

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Президент Касым-Жомарт Токаев предупредил депутатов, которые не выполняют предвыборных обещаний, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутатов не выполнивших предвыборные задачи будут лишать мандатов, сообщил глава государства.

Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил усилить роль парламента страны и отойти от суперпрезидентской формы правления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960989-deputatov-kotorye-ne-vypolnyat-predvybornuyu-programmu-budut-lishat-mandata/