Токаев озвучит итоги расследования январских событий в марте

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства планирует обнародовать предварительные итоги расследования в мартовском послании народу Казахстана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали на своей официальной странице в Facebook.

Уали напомнил, что в недавнем интервью президент уже обещал, что вся информация будет опубликована и скрывать от народа ничего не будут. Сейчас, с его слов, соответствующие органы проводят масштабные следственные действия, которые потребуют определенного времени.

"Как подчеркнул президент в интервью, важнейший для нашего общества вопрос – верховенство закона. Именно на основе этого правового принципа будет решаться вопрос об ответственности лиц, задержанных в ходе январских событий.

Как известно, в отношении значительной части этих людей смягчена мера пресечения. Сотни людей уже отпущены из следственных изоляторов. Ведется работа по защите прав задержанных. По случаям неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов проводится расследование.

Вместе с тем все, кто совершил серьезные преступления (убийства, изнасилования, грабежи, мародерство и др.), понесут наказание в соответствии с законом", – напомнил пресс-секретарь главы государства.

Уали также добавил, что в намеченном на середину марта послании Токаев планирует представить свою программу политических реформ.

"В дополнение хотел бы отметить, что вчерашнее интервью вызвало широкий интерес зрительской аудитории. Можно сказать, что оно уже стало главной темой на информационном пространстве нашей страны, его активно цитируют ведущие мировые агентства.

Несмотря на сильную простуду, Касым-Жомарт Кемелевич сдержал свое обещание и не стал отменять беседы с журналистом национального телеканала, учитывая, насколько эта тема волнует наших соотечественников", – заключил Уали.

Напомним, в последнем интервью глава государства высказался о гневных комментариях в адрес Первого Президента Назарбаева и его семьи, а также ответил на вопрос о том, будет ли он участвовать в следующих выборах президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1956764-tokaev-rasskazhet-ob-itogah-rassledovaniya-yanvarskih-sobytiy-v-poslanii/