Спикер мажилиса созвал совместное заседание палат парламента

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Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан, сообщает официальный сайт мажилиса парламента РК.

"В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 16 марта 2022 года в 11:00 в Нур-Султане", - говорится в тексте распоряжения.

Ранее сообщалось, что 16 марта президент Казахстана представит новый пакет социально-политических реформ.

Кроме того, пресс-секретарь Токаева сообщил, что в мартовском послании глава государства озвучит предварительные итоги расследования январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960169-koshanov-podpisal-rasporyazhenie-o-sozyve-sovmestnogo-zasedaniya-palat-parlamenta/