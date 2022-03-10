Токаев ратифицировал соглашение с правительством США

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины". Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Данное соглашение направлено на совершенствование международной налоговой дисциплины посредством оказания взаимного содействия в вопросах налогообложения с использованием эффективной инфраструктуры для автоматического обмена информацией.

Так, Казахстан сможет получать информацию обо всех казахстанских физических и юридических лицах, открывших счета в США.

И, наоборот, присоединившиеся к соглашению финансовые институты будут обязаны выявлять и раскрывать информацию обо всех американских физических и юридических лицах, открывших счета в Казахстане.

Напомним, данное соглашение было ратифицировано депутатами сената на пленарном заседании палаты 10 февраля. Заявлялось, что документ позволит предотвратить уклонение от налогообложения казахстанскими гражданами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960119-tokaev-ratifitsiroval-soglashenie-s-pravitelstvom-ssha/