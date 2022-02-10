Сведения о счетах своих граждан в США сможет получать Казахстан: сенат одобрил закон

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Депутаты сената на пленарном заседании палаты ратифицировали соглашение между правительствами Казахстана и США о совершенствовании международной налоговой дисциплины. Документ, направленный на подпись главе государства, позволит предотвратить уклонение от налогообложения казахстанскими гражданами, передает корреспондент NUR.KZ.

Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков сообщил, что, согласно проекту закона, все иностранные финансовые организации, имеющие международные деловые операции с финансовыми организациями США, обязаны представлять информацию о счетах налогоплательщиков США.

"Законопроект затрагивает деятельность финансовых организаций, в том числе кредитных организаций, страховых, брокерских и других аналогичных компаний. В случае неприсоединения к данному режиму с международных банковских переводов могут быть удержаны 30% с суммы перевода, если получателем платежа является налогооблагаемое в США лицо, а перечисленные средства являются доходом, связанным с инвестициями на территории США.

Присоединившиеся к соглашению финансовые институты будут обязаны выявлять и раскрывать информацию обо всех американских физических и юридических лицах, открывших счета в Казахстане. Аналогично присоединение Казахстана к соглашению позволит получать информацию обо всех казахстанских физических и юридических лицах, открывших счета в США", - добавил он.

В целом, по словам спикера, взаимодействие между странами по данному вопросу положительно отразится и на бюджете Казахстана.

В соответствии с соглашением Казахстаном выбрана модель, предусматривающая централизованный сбор информации. Реализация этой модели позволит:

сохранить контроль над финансовой системой;

получать аналогичную информацию о гражданах и резидентах Казахстана от США;

сократить административные издержки финансовых институтов РК;

снизить риски для финансового сектора, связанные с требованиями соглашения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1955475-svedeniya-o-schetah-svoih-grazhdan-v-ssha-smozhet-poluchat-kazahstan-senat-odobril-zakon/