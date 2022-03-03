Токаев провел заседание Высшего совета по реформам: что обсуждали на мероприятии

Заседание Высшего совета по реформам. Фото: akorda.kz

Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам. Об этом информирует Акорда на своем официальном сайте.

Мероприятие началось с обсуждения необходимого пакета мер для нивелирования негативного влияния геополитической ситуации на Казахстан.

По данному вопросу с докладами выступили премьер-министр Алихан Смаилов, председатель Национального банка Галымжан Пирматов, внештатный советник президента по вопросам экономического развития, заместитель председателя Высшего совета по реформам Сэр Сума Чакрабарти, а также члены правительства.

Предложения со стороны бизнеса представил председатель президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Райымбек Баталов.

Алихан Смаилов. Фото: Акорда

Как подчеркнул президент, созданный правительством оперативный штаб по координации антикризисных мер должен провести детальный анализ влияния применяемых санкций в отношении России на отрасли экономики Казахстана. Предстоит смоделировать различные сценарии развития ситуации, а также сформулировать единый план дальнейших действий. Президент призвал правительство работать в этом направлении оперативно и в тесном диалоге с бизнес-сообществом.

Главой государства на базе экономического анализа поручено подготовить пакет мер поддержки предприятий и, в случае необходимости, отдельных групп населения. Также будет пересмотрен республиканский бюджет на этот год.

Заседание Высшего совета по реформам. Фото: Акорда

В рамках основной части заседания Высшего совета были рассмотрены три вопроса:

об укреплении доходной части государственного бюджета;

о совершенствовании инвестиционной политики;

о реформировании АО "Самрук-Казына".

По первому вопросу, касающемуся подходов к укреплению доходной части государственного бюджета, доложил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

По его словам, с целью обеспечения дополнительных поступлений в бюджет предлагается увеличить ставки налога на добычу полезных ископаемых в среднем в 3 раза по всем видам твердых полезных ископаемых, что позволит нарастить поступления в бюджет на 300 млрд тенге.

Министр предложил также внедрить меры, направленные на пресечение вывода капитала, и увеличить налогообложение прибыли иностранных компаний и цифрового майнинга. Кроме того, дополнительные поступления в госбюджет призваны обеспечить меры контроля за трансфертным ценообразованием, усиление таможенного и налогового контроля.

Галымжан Пирматов. Фото: Акорда

По итогам доклада Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что правительству следует детально проработать вопросы международного налогообложения и трансфертного ценообразования вместе с инвесторским сообществом.

Далее был рассмотрен вопрос о формировании новых подходов к инвестиционной политике. В рамках Концепции инвестиционной политики предусматривается дальнейшее развитие инвестиционной экосистемы, содействие росту инвестиционной активности частного сектора и глубокая интеграция в глобальные цепочки создания стоимости.

О ходе реформирования АО "Самрук-Казына" отчитался председатель правления фонда Алмасадам Саткалиев. Он обозначил такие ключевые приоритеты программы, как обеспечение прозрачности процесса закупок, устранение барьеров для участников рынка переработки и маркетинга нефти, газа, угля, электроэнергии. Наряду с этим пересмотрена кадровая политика, оптимизирован управленческий персонал. Такие компании, как АО "КазМунайГаз", АО "Эйр Астана", АО "KEGOC", АО "QazaqGaz", будут выведены на IPO. Благодаря этому "Самрук-Казына" сможет направить в Национальный фонд 500 миллиардов тенге.

Заседание Высшего совета по реформам. Фото: Акорда

Программа предполагает привлечение качественных инвестиций на сумму более 8 миллиардов долларов США, открытие 24 новых производств общей стоимостью 4 триллиона тенге и создание 5 000 новых рабочих мест. Для каждой портфельной компании будут разработаны предложения по повышению эффективности деятельности и оптимизированы маршруты поставок, а также приняты антикоррупционные меры. К примеру, планируется расторгнуть договоры с 44 посредниками, участвующими в процессе поставок электроэнергии предприятиям фонда. Экономический эффект от этой процедуры только в этом году превысит 2 миллиарда тенге.

Заседание Высшего совета по реформам. Фото: Акорда

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента, в ходе заседания планировалось рассмотреть вопрос о разработке плана антикризисных действий в условиях обострения геополитической ситуации и ужесточения антироссийских санкций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1959156-tokaev-provel-zasedanie-vysshego-soveta-po-reformam-chto-obsuzhdali-na-meropriyatii/