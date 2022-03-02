Токаев проведет заседание Высшего совета по реформам
Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали сообщил на своей официальной странице в Facebook о том, что завтра, 3 марта, глава государства проведет заседание Высшего совета по реформам.
"Завтра, 3 марта, под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится заседание Высшего совета по реформам.
В ходе мероприятия планируется рассмотреть вопрос о разработке плана антикризисных действий в условиях обострения геополитической ситуации и ужесточения антироссийских санкций.
Будут заслушаны доклады премьер-министра Алихана Смаилова и председателя Национального банка Галымжана Пирматова", - сказано в сообщении.
Напомним, что сегодня Токаев созвонился с Владимиром Путиным. В ходе разговора президент Казахстана отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров между Россией и Украиной.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958939-tokaev-provedet-zasedanie-vysshego-soveta-po-reformam/