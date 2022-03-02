Кошанов прокомментировал вопрос о возможном наплыве россиян в Казахстан

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Спикер мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты рассказал, как власти планируют защищать внутренний рынок труда, если в Казахстан приедет большое количество российских граждан, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что возможна ситуация, когда большое количество российских граждан приедет в Казахстан. По их словам, на некоторых российских сайтах пользователи активно ищут информацию о том, как получить казахстанское гражданство.

В связи с этим был задан вопрос о том, будет ли Казахстан ставить какие-либо барьеры, чтобы в случае чего, казахстанцы не остались без работы.

В ответ спикер мажилиса Ерлан Кошанов сообщил, что компетентные органы этого не допустят.

"Сегодня был принят законопроект, если вы внимательно слушали, МВД отвечали на этот вопрос. Есть наше законодательство, двойное гражданство у нас запрещено. Поэтому, думаю, наши компетентные органы этого не допустят.

Я думаю, этого не будет (ситуации, в которой казахстанцы останутся без работы – прим.ред.). Если все будет в рамках законодательства, конечно, ограничений не будет. В первую очередь мы должны защищать свои национальные интересы", – ответил Кошанов.

Кроме того, сегодня Ерлан Кошанов высказался о ходе и темпе расследования январских событий.

Также спикер мажилиса дал комментарий по поводу переименования партии Nur Otan в Amanat и ответил на вопрос о том, планируется ли переименовать столицу Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958881-koshanov-prokommentiroval-vopros-o-vozmozhnom-naplyve-rossiyan-v-kazahstan/