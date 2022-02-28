Какие вопросы рассмотрят на завтрашнем съезде Nur Otan

Фото: Nur Otan

Исполнительный секретарь партии Nur Otan Асхат Оралов на своей официальной странице в Facebook рассказал о повестке завтрашнего съезда партии.

Оралов напомнил, что завтра под председательством главы государства, председателя партии Касым-Жомарта Токаева в онлайн-формате пройдет внеочередной XXII съезд Nur Otan.

В его работе примут участие 399 делегатов, представляющих каждый регион нашей страны.

"Сегодня постановлением политического совета партии утверждена повестка съезда", -написал Оралов.

Будут рассмотрены два вопроса:

Внесение изменений в состав Политического совета партии. Модернизация партии Nur Otan.

Напомним, что председатель Nur Otan Касым-Жомарт Токаев принял решение созвать внеочередной XXII съезд партии 1 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958445-kakie-voprosy-rassmotryat-na-zavtrashnem-sezde-nur-otan/