Какие вопросы рассмотрят на завтрашнем съезде Nur Otan
Исполнительный секретарь партии Nur Otan Асхат Оралов на своей официальной странице в Facebook рассказал о повестке завтрашнего съезда партии.
Оралов напомнил, что завтра под председательством главы государства, председателя партии Касым-Жомарта Токаева в онлайн-формате пройдет внеочередной XXII съезд Nur Otan.
В его работе примут участие 399 делегатов, представляющих каждый регион нашей страны.
"Сегодня постановлением политического совета партии утверждена повестка съезда", -написал Оралов.
Будут рассмотрены два вопроса:
- Внесение изменений в состав Политического совета партии.
- Модернизация партии Nur Otan.
Напомним, что председатель Nur Otan Касым-Жомарт Токаев принял решение созвать внеочередной XXII съезд партии 1 марта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958445-kakie-voprosy-rassmotryat-na-zavtrashnem-sezde-nur-otan/