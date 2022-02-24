Аким Алматинской области Канат Бозумбаев: Я сторонник строительства АЭС в Казахстане

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Аким Алматинской области Канат Бозумбаев в ходе пресс-конференции высказался о строительстве атомной электростанции в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава региона пояснил, что к вопросу строительства АЭС необходимо подойти с осторожностью.

"У нас, казахстанцев, уже на генном уровне имеется фобия, связанная с Семипалатинским ядерным полигоном. Мол, сколько наших братьев погибло, сколько заболело.

Но лед должен когда-нибудь тронуться. Многие страны это делают. Мы должны очень внимательно подойти к этому вопросу. Сейчас в "Самрук-Казына" должны сделать правильный выбор.

Я не знаю, где будет расположена АЭС, на берегу Балхаша, Иртыша или Каспия, но, определенно, объем воды необходим. Там оборотное водоснабжение, вода нужна для охлаждения реактора", - отметил Канат Бозумбаев.

Аким Алматинской области считает, что Казахстану необходима АЭС с учетом возможного в будущем дефицита электроэнергии.

"Я сторонник строительства АЭС в Казахстане. Но где оно будет вестись, мне пока неизвестно. И повлиять на ее месторасположение я не могу", - отметил глава региона.

Ранее Канат Бозумбаев высказался о рынке "Алтын Орда", а также рассказал, где он находился во время январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957774-akim-almatinskoy-oblasti-kanat-bozumbaev-ya-storonnik-stroitelstva-aes-v-kazahstane/