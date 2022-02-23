Назначенный на 1 марта съезд Nur Otan пройдет в онлайн-формате

Фото: Nur Otan

Внеочередной съезд Nur Otan, который назначен на 1 марта, состоится в онлайн-формате. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов.

В своем сообщении Оралов рассказал, что сегодня во всех регионах страны прошли заседания политсоветов, по итогам которых на внеочередной XXII съезд партии избрано 399 делегатов.

"Как вы знаете, решением главы государства, председателя партии Касым-Жомарта Токаева внеочередной XXII съезд Nur Otan назначен на 1 марта. В ходе мероприятия планируется обсуждение приоритетов по дальнейшей модернизации работы партии. Съезд пройдет в онлайн-формате", – написал он.

Напомним, предыдущий съезд партии прошел 28 января. Тогда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был единогласно избран ее председателем.

Тогда же Токаев рассказал, как будет перестроена работа партии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957548-naznachennyy-na-1-marta-sezd-nur-otan-proydet-v-onlayn-formate/