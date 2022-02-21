На ажиотаж вокруг стоимости часов Смаилова ответили в канцелярии премьер-министра

Алихан Смаилов. Фото: Facebook / Ruslan Zheldibay

Последние несколько дней казахстанцы активно обсуждали предположительную стоимость часов главы правительства РК Алихана Смаилова - прозвучали версии, что аксессуар обошелся премьер-министру в 5-8 тысяч долларов. Эту информацию прокомментировали в канцелярии премьер-министра, передает корреспондент NUR.KZ.

На часы Алихана Смаилова обратил внимание известный казахстанский журналист Михаил Козачков. Фотографиями он поделился в одном из своих Telegram-каналов.

Как отметил Козачков, часы, украшающие запястье главы правительства, похожи на аксессуары из коллекции французского дома по производству часов и ювелирных изделий Cartier. Стоимость такого хронометра колеблется в диапазоне 5 - 8 тысяч долларов, то есть 2,1 - 3,4 млн тенге.

На публикацию отреагировал замглавы канцелярии премьер-министра Руслан Желдибай. Он назвал стоимость часов Смаилова в своей публикации в Facebook, прикрепив в доказательство фотографию из интернет-магазина.

"Модель часов премьер-министра на фотографии - Jacques Lemans. Их стоимость примерно 383 доллара (164 тыс. тенге)", - сообщил Желдибай.

Напомним, ранее в центре скандала из-за слухов о своем "супербогатстве" оказалась Айнура Сергазиева, получившая в конце января должность заместителя председателя АДГС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957012-na-azhiotazh-vokrug-stoimosti-chasov-smailova-otvetili-v-kantselyarii-premer-ministra/