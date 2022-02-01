Новый зампред АДГС Айнура Сергазиева ответила на слухи о своем богатстве

Айнура Сергазиева. Фото: instagram.com/aineka_sergaziyeva

Зампред Агентства по делам госслужбы Айнура Сергазиева опубликовала пост на своей официальной странице в Instagram, в котором прокомментировала слухи о своем "супербогатстве", которые появились в Сети после новости о ее назначении.

Сергазиева опровергла информацию о том, что имеет состоятельных родственников и связи, которые якобы и помогают ей продвигаться по службе. Чиновница признала, что новость о ее назначении "взволновала общественность".

"Президентские резервисты рассказали мне, что АДГС ищет цифрового зампреда и их приглашали на собеседование. Но они отказались и рекомендовали несколько человек, включая меня.

Когда пригласили на собеседование, (я - прим. ред.) подготовила предложения и пути решения проблем. После озвучила их на собеседовании в Администрации Президента. О том, что меня рассматривают основным кандидатом, узнала за три дня до назначения", - рассказала Сергазиева.

Чиновница подчеркнула, что слухи о ее "супербогатстве" и влиятельных родственниках - лишь слухи.

"У меня квартира в ипотеке, родители - пенсионеры в Уральске, сумочки с аутлетов, украшения Tiffany в серебре. Чиновником я не была, мужа и детей нет, свою зарплату трачу на себя, к счастью", - написала зампред ведомства.

Отвечая на вопрос о том, зачем она пошла на госслужбу, Сергазиева отметила, что видит "возможность больших изменений в нашей стране в лучшую сторону", а также хочет внести свой вклад в развитие как представитель молодого поколения.

Также она коротко расписала свои предложения по улучшению госслужбы. Новый зампред АДГС подчеркнула, что ее цель - достижение меритократии в государственной службе.

Для этого она планирует решить следующие задачи:

Сделать процесс отбора, приема и увольнения госслужащих прозрачным через цифровизацию; Оцифровать процесс сбора обратной связи о качестве госуслуг с предоставлением информации госорганам (ориентированность на клиента), так как АДГС является уполномоченным органом в области оценки качества госуслуг; Повышать квалификацию госслужащих в цифровизации для достижения открытости и прозрачности госслужбы.

"Постараюсь стать примером открытости и прозрачности, рассказывая о своей работе и советуясь с общественностью.

Давайте обсуждать дела и результаты. Я всегда открыта для конструктивного диалога!" - призвала Сергазиева.

Напомним, что накануне Токаев назначил Айнуру Сергазиеву зампредседателя Агентства по делам госслужбы.

До того, как получить эту должность, она трудилась на позиции управляющего директора в АО "Национальный инфокоммуникационный Холдинг "Зерде".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1954081-novyy-zampred-adgs-aynura-sergazieva-otvetila-na-sluhi-o-svoem-bogatstve/