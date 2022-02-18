Внеочередной съезд партии Nur Otan пройдет 1 марта

Иллюстративное фото: пресс служба Nur Otan

Председатель Nur Otan Касым-Жомарт Токаев принял решение созвать внеочередной XXII съезд партии 1 марта. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов на своей официальной странице в Facebook.

Как сообщает Оралов, в съезде примут участие делегаты со всех регионов.

"Центральный аппарат совместно с филиалами начал подготовительные мероприятия. В ходе съезда будут обсуждаться приоритеты по дальнейшей модернизации работы партии", – заключил исполнительный секретарь Nur Otan.

Напомним, предыдущий съезд партии прошел 28 января. Тогда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был единогласно избран ее председателем.

Тогда же Токаев рассказал, как будет перестроена работа партии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956760-vneocherednoy-sezd-partii-nur-otan-proydet-1-marta/