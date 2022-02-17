Токаев прокомментировал версию о том, что его пытались изгнать из страны

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Qazaqstan" дал оценку выводам некоторых экспертов о январских событиях – они считают, что "мятежники ставили своей целью захватить президента Токаева или изгнать его из страны", передает NUR.KZ.

Журналист отметила, что некоторые российские эксперты после январских событий высказывали предположение, что "мятежники ставили своей целью захватить президента Токаева или изгнать его из страны".

Глава государства не исключил такую вероятность.

"Вероятно, это видение российских спецслужб. Возможно, это правда, ведь они очень внимательно следят за ситуацией в нашей стране. Как бы то ни было, заранее обученные вооруженные бандформирования хотели захватить власть. Поэтому доля истины в высказываниях зарубежных экспертов есть", - отметил он.

Между тем, президент считает, что власти должны все тщательно изучить и дать взвешенную оценку произошедшим событиям.

"Как говорится, "сабыр түбі – сары алтын" ("терпение – золото"). В этом вопросе нельзя спешить, надо подойти взвешенно, обдуманно. Нельзя принимать решения на горячую голову. Мы непременно должны найти истину, и эту цель я ставлю перед собой", – резюмировал Токаев.

Кроме того, в ходе интервью глава государства высказался касательно гневных оценок в адрес Назарбаева и его семьи в дни январских событий.

Также президент ответил на вопрос о том, будет ли он участвовать в следующих выборах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956690-tokaev-prokommentiroval-versiyu-o-tom-chto-ego-pytalis-izgnat-iz-strany/