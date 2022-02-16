"Буду приносить пользу": Абаев о своем назначении главой Минкультуры

Даурен Абаев. Кадр из видео: facebook.com/avt.astana

Даурен Абаев прокомментировал свое назначение министром культуры и спорта Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мне как-то сложно давать оценку, почему именно меня назначили. Было принято решение президентом", - сообщил Абаев.

Он предположил, что в его пользу при принятии решения президентом могли сыграть его "менеджерские качества".

"Я равноудаленный от всех сфер, поэтому буду приносить пользу", - резюмировал он.

Напомним, что Абаев получил новую должность 11 января в рамках формирования нового состава кабмина.

Сегодня глава Минкультуры сообщал о том, что по итогам Олимпиады-2022 могут быть приняты кадровые решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956397-budu-prinosit-polzu-abaev-o-svoem-naznachenii-ministrom-kultury-i-sporta/