"Сделайте выводы": Кошанов обратился к депутатам

Ерлан Кошанов. Архивное фото: karaganda-region.gov.kz

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов на пленарном заседании палаты рассказал, на чем должны сконцентрироваться депутаты при выезде в регионы в ближайшее время, передает корреспондент NUR.KZ.

Кошанов напомнил, что вчера на расширенном заседании правительства глава государства поставил конкретные задачи.

"Он высказал острую критику по поводу накопившихся по сей день проблем. Самая главная из этих задач - восстановление потенциала страны, повышение доходов и благосостояния населения, и указал пути достижения реальных результатов. Думаю, вы все ознакомились.

Он остановился и на произошедших неприятных событиях и открыто заявил, что в стране растет число граждан, погрязших в долгах, и бедных людей.

Особенно он подверг жесткой критике, что среди молодежи, которая потеряла надежду на успех и работу, работать добросовестно, появилась иждивенческая тенденция. Каждый из нас из сказанного должен сделать соответствующие выводы и действовать", - заявил спикер мажилиса.

По словам спикера, депутатам необходимо сконцентрироваться на обеспечении социально-экономических задач соответствующими качественными законами.

"Через неделю мы все выедем в регионы для встречи с избирателями. И тогда мы должны довести эти конкретные шаги до каждого избирателя, до каждого гражданина. Узнать о проблемах в стране за этот период. Ведь служить на благо страны - наш общий долг", - резюмировал он.

Напомним, ранее Кошанов рассказывал о том, как изменится работа депутатов на пути к созданию Нового Казахстана. Спикер мажилиса подчеркивал, что на парламент в текущих реалиях возлагается большая ответственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955364-sdelayte-vyvody-koshanov-obratilsya-k-deputatam/