Кошанов рассказал, как изменится работа депутатов

Ерлан Кошанов. Архивное фото: karaganda-region.gov.kz

Новый спикер мажилиса Ерлан Кошанов в ходе пленарного заседания палаты рассказал, как будет организовываться работа депутатского корпуса, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Кошанов сообщил, что на пути к созданию Нового Казахстана на парламент возлагается большая ответственность.

"В первую очередь необходимо обеспечить прозрачность работы парламента. Избранные народом депутаты должны быть ближе к своим избирателям. Понятно, что умение слышать голос общества, понимание народа и принятие своевременных мер – это основная предпосылка для предотвращения любых нежелательных вещей.

Поэтому в дальнейшем будем еще больше активизировать тесную связь депутатского корпуса с гражданским сектором, представителями СМИ, особенно с общественными активистами в регионах. Это главный принцип эффективной реализации слышащего государства, объявленного президентом", – отметил он.

Он сообщил, что депутаты также будут тесно сотрудничать со всеми государственными органами, судебной властью и депутатами сената.

"Мы с вами должны обеспечить планомерную вдумчивую и качественную законодательную поддержку курса главы государства на строительство Нового Казахстана. Для этого мы должны осуществить перезагрузку своей деятельности.

Главное в нашей работе - это забота о гражданах. Поэтому первоочередной для нас должна быть работа с законопроектами, направленными на улучшение благосостояния населения. При этом все фракции, все депутаты должны иметь возможность активно участвовать в обсуждении вопросов, влиять на принятие решений", – добавил спикер.

При этом, он заверил, что к обсуждению законопроектов будут привлекаться представители непарламентских политических партий, неправительственных организаций, экспертного сообщества, лидеры общественного мнения.

"Вся законотворческая работа мажилиса будет происходить в режиме открытости при конструктивном взаимодействии как с представителями гражданского общества, так и СМИ", – отметил он.

Кошанов отметил, что мажилис как демократический институт станет более открытым к запросам общества.

"По взаимодействию с правительством, считаю принципиально важным обеспечить совместное обсуждение законопроектов на раннем этапе их выдвижения и подготовки. Это очень важно для повышения качества принимаемых законов. Об этом, на моей памяти, говорим многие годы, к сожалению, формат такого обсуждения недостаточно применяется.

Важным направлением работы депутатского корпуса является обратная связь с населением. Возможно, нам необходимо усилить региональный аспект законотворческой деятельности, нашей законотворческой работы.

В этом плане представляется продуктивным обсуждение социально-чувствительных законопроектов в регионах, на местах. Такие законопроекты должны рассматриваться, повторюсь, через призму повышения благосостояния казахстанцев.

Уверен, что придерживаясь в работе этих принципов, мы сможем достойно представлять интересы всех казахстанцев. Уверен, что в этом направлении мы будем вместе работать, и добьемся соответствующих результатов", – резюмировал Ерлан Кошанов.

Напомним, накануне Кошанов был освобожден от должности главы Администрации президента, а позже – зарегистрирован депутатом мажилиса, а также избран его председателем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1954221-koshanov-rasskazal-kak-izmenitsya-rabota-deputatov/