Токаев назвал причины прошлогоднего энергокризиса в Казахстане

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Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства озвучил несколько причин энергокризиса, возникшего в стране в прошлом году, передает корреспондент NUR.KZ.

"В прошлом году мы столкнулись с достаточно серьезным энергокризисом. Наблюдался дефицит дизельного топлива, авиакеросина, сжиженного газа.

Это произошло из-за некачественного планирования, отсутствия контроля и злонамеренных действий отдельных лиц", - заявил Токаев.

Также президент заявил о возникших рисках дефицита товарного газа.

"В прошлом году Kazakhgas не совсем продуманно ввел мораторий на подключение к газу новых промышленных объектов. В результате, в некоторых регионах отсутствует газ.

В стране есть все условия для дополнительного производства товарного сжиженного газа, но задача формирования сбалансированного, коммерчески привлекательного рынка газа никак не решается. Поэтому жду от министра энергетики конкретных предложений", - сказал президент.

В ходе того же заседания Токаев указал, что стране "позарез нужна атомная электроэнергия", без которой Казахстан может "потерять экономику".

Также отметим, что о топливном кризисе в стране Токаев высказывался еще в прошлом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955155-tokaev-nazval-prichiny-proshlogodnego-energokrizisa-v-kazahstane/