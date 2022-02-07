Подозреваемые в мародерстве задержаны в гостинице в Алматы: у них изъяты телефоны и оружие

Изъятые ножи и телефоны. Фото: polisia.kz

В одной из гостиниц города Алматы изъяли мобильные телефоны и ножи, вероятно похищенные во время массовых беспорядков. Были задержаны трое подозреваемых, сообщают на официальном сайте МВД РК Polisia.kz.

Как сообщают полицейские, в одной из алматинских гостиниц были задержаны три человека: двое мужчин и одна женщина. По версии полиции, они сняли номер в гостинице сразу после участия в массовых беспорядках.

Были изъяты 22 сотовых телефона, 3 ножа и сверток с веществом, похожим на наркотики.

Предполагается, что найденные ножи похищены из оружейных магазинов, разграбленных во время январских беспорядков. Мобильные телефоны различных марок, обнаруженные в номере, так же могли быть украдены из пострадавших магазинов электроники.

"Кроме этого, был обнаружен полиэтиленовый сверток с веществом в виде порошка светлого цвета и со специфическим запахом. По установлению принадлежности содержимого назначена судебно-химическая экспертиза", – рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Сообщается, что на данный момент по этому делу начато досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954941-podozrevaemye-v-maroderstve-zaderzhany-v-gostinitse-v-almaty-u-nih-izyaty-telefony-i-oruzhie/