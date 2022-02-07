Токаев проведет расширенное заседание правительства

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Завтра, 8 февраля, под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства, сообщил

На заседании будет заслушан итоговый отчет о социально-экономическом развитии страны за 2021 год, а также рассмотрен план действий правительства на 2022 год.

Напомним, что 11 января президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что у премьер-министра Алихана Смаилова есть 3 недели на подготовку нового плана на 2022 год для правительства Казахстана.

Недавно глава кабмина обсудил с министрами разработку программы действий правительства на год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1954971-tokaev-provedet-rasshirennoe-zasedanie-pravitelstva/