Политика и Экономика
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Токаев проведет расширенное заседание правительства

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Завтра, 8 февраля, под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали в своем официальном Facebook.

На заседании будет заслушан итоговый отчет о социально-экономическом развитии страны за 2021 год, а также рассмотрен план действий правительства на 2022 год.

Напомним, что 11 января президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что у премьер-министра Алихана Смаилова есть 3 недели на подготовку нового плана на 2022 год для правительства Казахстана.

Недавно глава кабмина обсудил с министрами разработку программы действий правительства на год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1954971-tokaev-provedet-rasshirennoe-zasedanie-pravitelstva/

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