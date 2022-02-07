"Если бы захватили акимат, погромы бы пошли по всему городу": полиция о событиях в Павлодаре

Площадь в Павлодаре. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

По словам первого заместителя начальника департамента полиции региона, если бы в Павлодаре не отстояли здание областного акимата, то события могли бы развернуться так же, как и в других городах Казахстана. Погромов по всему городу избежать вряд ли бы удалось, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ДП региона, о готовящемся митинге стражи порядка узнали еще за сутки до событий при мониторинге социальных сетей.

На центральной площади собралось порядка 1500 человек. Призывы были разные, но некоторые переходили за грань мирного собрания.

В полиции продемонстрировали ролик с места событий, где протестующие высказывались крайне резко.

"Если меры не примутся, то завтра в 10 раз хуже будет. Будет жестче. Завтра миллионы поднимутся. Будут идти до конца. 200 человек хватит, чтобы перекрыть улицу, остальные будут акимат держать, 200 человек пойдут туда. У меня есть эти 200 человек, они уже на старте стоят", - кричал на площади один из митингующих.

В ведомстве пояснили, что разгоном людей с площади не ограничились. Протестующие предпринимали попытки дестабилизировать ситуацию и в других частях Павлодара уже после событий возле акимата.

"Когда мы их отталкивали, просто отталкивали, они пытались путем остановки транспортных средств сделать какие-либо баррикады. На 1 Мая - Каирбаева трамвай хотели остановить. Из металлоконструкций хотели сделать баррикады. Эти факты были", - рассказал первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Стражи порядка установили организаторов митинга. При этом в полиции считают, что в случае прорыва людей в акимат и его поджога, события могли бы быть схожими с Алматы.

"Я вам так скажу, если акимат захватили бы и подожгли, как в других городах это было, погромы пошли бы по всему городу. Здесь с пониманием отнеситесь к действиям сотрудников полиции", - добавил Жаскайрат Каиров.

Напомним, несколько сотен людей собрались на центральной площади Павлодара 5 января. Они высказывали свои претензии на протяжении нескольких часов, после чего перешли к штурму здания областного акимата.

Уголовные дела по статьям "Акт терроризма" и "Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти" открыты в отношении троих человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1954936-esli-by-zahvatili-akimat-pogromy-by-poshli-po-vsemu-gorodu-politsiya-o-sobytiyah-v-pavlodare/