Багдат Мусин призвал казахстанцев сообщать о "серых" майнерах

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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин на своей странице в Instagram порассуждал о законности работы "серых" майнеров.

"В последнее время часто обсуждается вопрос майнинга в СМИ и социальных сетях. "Серые" майнеры сильно вредят нашей энергосистеме. Сейчас энергозатраты незаконного майнинга, по оценкам, превышают 1 гигаватт (ГВт)", – сообщил министр.

Как отметил Мусин, имея уже практически сформированный "серый" рынок, сложно понимать и прогнозировать нагрузку на энергосистему. Ну и самое главное, по его словам, – этот вид деятельности должен облагаться налогом.

"Серый майнинг" – это экономическое преступление, то есть уклонение от налогов как минимум! А за преступления необходимо нести ответственность", – подчеркнул он.

Всю имеющуюся информацию о локации "серых" майнеров Мусин попросил сообщать (в том числе анонимно) на следующие электронные адреса:

b.galimzhan@mdai.gov.kz;

e.smailov@mdai.gov.kz;

a.ibraev@mdai.gov.kz.

"В указанные локации будут выезжать специалисты для осуществления проверок и принятия решений. Также, коллеги смогут проконсультировать тех, кто не знает, как из "серого" майнера стать "белым" и работать, не нарушая закон.

Давайте вместе бороться с теми, кто нарушает закон и вредит нашей энергосистеме", – заключил глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

О деятельности "серых" майнеров впервые за долгое время заговорили ближе к концу прошлого года, когда Казахстан испытал дефицит электроэнергии.

В Минэнерго тогда заявили, что "серые" майнеры потребляют очень много электроэнергии, что напрямую влияет на энергобезопасность Казахстана. Депутат Кудайберген Ержан предложил правительству механизм борьбы с ними.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1954514-bagdat-musin-prizval-kazahstantsev-soobschat-o-seryh-maynerah/