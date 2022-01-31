Токаев принял Романа Скляра и Алтая Кульгинова

Касым-Жомарт Токаев, Роман Скляр и Алтай Кульгинов. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя премьер-министра Романа Скляра и акима Нур-Султана Алтая Кульгинова, передает официальный сайт Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы.

Президенту доложили о строительстве социальных объектов, проведении газификации, завершении объектов долевого строительства, привлечении инвестиций.

Глава государства акцентировал внимание на необходимости увеличения объема строительства социальных объектов, сноса аварийного ветхого жилья и развития жилых массивов.

Среди приоритетных задач также названы создание рабочих мест и поддержка молодежи.

В текущем году будет построено 10 тысяч социальных квартир. За последние три года данный показатель увеличен более чем в 3 раза. В 2022 году будет завершено строительство еще 40 многоквартирных жилых комплексов – долгостроев. Кроме того, в 2022 году будет построено не менее 16 школ.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации и вакцинации в городе.

Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.

Напомним, что сегодня Токаев расширил полномочия госсекретаря Казахстана. Кроме того, стало известно, что президент примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953875-tokaev-prinyal-romana-sklyara-i-altaya-kulginova/