Токаев расширил полномочия госсекретаря Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев изменил полномочия государственного секретаря Казахстана. Соответствующий указ опубликован в эталонном контрольном банке НПА РК.
Отныне госсекретарь РК вырабатывает для президента Республики Казахстан стратегические предложения в сфере внутренней политики, в предыдущей редакции - предложения по основным направлениям внутренней и внешней политики.
Помимо прежних функций, теперь госсекретарь также:
- по поручению главы государства представляет его интересы в отношениях с политическими партиями;
- координирует деятельность государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, национального совета общественного доверия и совета по молодежной политике;
- курирует деятельность Казахстанского института стратегических исследований при президенте;
- координирует работу по присуждению гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары".
Госсекретарь продолжит по поручению главы государства представлять его интересы:
- в отношениях с парламентом Республики Казахстан и его палатами;
- другими государственными органами;
- в международных отношениях;
- общественными объединениями.
Госсекретарь продолжит координировать деятельность по вопросам социально-гуманитарной сферы, а также ряда консультативно-совещательных органов при главе государства.
Также он будет осуществлять иные полномочия в соответствии с поручениями президента.
В новой редакции нет положения о том, что госсекретарь принимает верительные грамоты от послов иностранных государств, аккредитованных в Республике Казахстан по совместительству.
Указ был подписан 25 января текущего года, в тот же день введен в действие.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
В настоящее время пост госсекретаря РК занимает Ерлан Карин, он был назначен на эту должность 5 января текущего года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953825-tokaev-rasshiril-polnomochiya-gossekretarya-kazahstana/