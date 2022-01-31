Токаев расширил полномочия госсекретаря Казахстана

Ерлан Карин. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев изменил полномочия государственного секретаря Казахстана. Соответствующий указ опубликован в эталонном контрольном банке НПА РК.

Отныне госсекретарь РК вырабатывает для президента Республики Казахстан стратегические предложения в сфере внутренней политики, в предыдущей редакции - предложения по основным направлениям внутренней и внешней политики.

Помимо прежних функций, теперь госсекретарь также:

по поручению главы государства представляет его интересы в отношениях с политическими партиями;

координирует деятельность государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, национального совета общественного доверия и совета по молодежной политике;

курирует деятельность Казахстанского института стратегических исследований при президенте;

координирует работу по присуждению гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары".

Госсекретарь продолжит по поручению главы государства представлять его интересы:

в отношениях с парламентом Республики Казахстан и его палатами;

другими государственными органами;

в международных отношениях;

общественными объединениями.

Госсекретарь продолжит координировать деятельность по вопросам социально-гуманитарной сферы, а также ряда консультативно-совещательных органов при главе государства.

Также он будет осуществлять иные полномочия в соответствии с поручениями президента.

В новой редакции нет положения о том, что госсекретарь принимает верительные грамоты от послов иностранных государств, аккредитованных в Республике Казахстан по совместительству.

Указ был подписан 25 января текущего года, в тот же день введен в действие.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

В настоящее время пост госсекретаря РК занимает Ерлан Карин, он был назначен на эту должность 5 января текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953825-tokaev-rasshiril-polnomochiya-gossekretarya-kazahstana/