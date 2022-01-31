Протестующие заставили написать заявление об увольнении: акима сменили в Павлодарской области

Серик Батыргужинов. Фото: Валерия Бугаева

Баянаульский район возглавил Серик Батыргужинов. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором протестующие демонстрировали заявление об увольнении теперь уже бывшего главы района Каната Каримова. Сегодня активу был представлен новый руководитель. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима Павлодарской области.

Нового акима представил глава региона Абылкаир Скаков. Он выразил благодарность Канату Каримову за работу на посту акима Баянаульского района, а Серику Батыргужинову пожелал успехов и обозначил перед ним главные задачи.

Так, новому руководителю предстоит наладить более эффективный диалог власти и населения, активнее поддерживать сельскую молодежь, завершить все проекты по водоснабжению населенных пунктов, уделить внимание ремонту дорог и начать подготовку к новому туристическому сезону.

Серик Батыргужинов родился в 1964 году в Иртышском районе. В 1990 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности "агрономия", а в 2004 году - Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "юриспруденция".

Работал агрономом, директором различных ТОО. В 1999 году перешел на государственную службу, заняв пост заместителя акима Качирского района.

Затем снова уходил в частный сектор, а в 2013 году вернулся на госслужбу, став заместителем акима Иртышского района.

С 2014 по 2016 годы был акимом Актогайского района, с 2016 по 2019 годы - акимом Иртышского района. В 2019 году работал заместителем гендиректора в ТОО "Стальмонтаж".

В 2020 году Серик Батыргужинов возглавил управление сельского хозяйства Павлодарской области.

В феврале 2021 года был назначен на пост акима района Теренколь.

Напомним, ранее распространилось видео, на котором демонстрировали заявление об увольнении акима Баянаульского района Каната Каримова. Оставить пост чиновника вынудили протестующие.

В акимате Павлодарской области тогда пояснили, что 5 января 2022 года глава района написал заявление под давлением группы лиц, которые организовали несанкционированный митинг. В ведомстве добавили, что по этому вопросу будет проведена правовая оценка ситуации.

Также Канат Каримов извинялся за своего подчиненного, который записал видео с женщиной, снявшей на камеру снег в Баянаульском районе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953846-protestuyuschie-zastavili-napisat-zayavlenie-ob-uvolnenii-akima-smenili-v-pavlodarskoy-oblasti/