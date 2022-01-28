С акима необоснованно сняли взыскание и выплатили премию в Атырауской области

На заседании Совета по этике департамента по делам государственной службы Атырауской области стало известно об акиме, с которого необоснованно досрочно сняли дисциплинарное взыскание, передает "Ак Жайык".
Установлено, что должностные лица акимата Индерского района необоснованно досрочно сняли дисциплинарное взыскание с акима Есболского сельского округа Абзала Рамазанова.
В итоге ему была незаконно выплачена премия в размере 656 609 тенге.
Совет по этике внес предложение о возвращении денег в бюджет и дисциплинарном наказании соответствующих чиновников.
Напомним, также на заседании было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении руководителя ревизионной комиссии по Атырауской области Равиля Тюлебаева.
Ему рекомендовано объявить строгий выговор за то, что он не смог установить деловые и доброжелательные отношения в коллективе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953451-s-akima-neobosnovanno-snyali-vzyskanie-i-vyplatili-premiyu-v-atyrauskoy-oblasti/