Ревизоры Атырауской области написали заявление в прокуратуру на своего начальника

Равиль Тюлебаев. Фото: atyraurevcom.gov.kz

Группа сотрудников ревизионной комиссии по Атырауской области обратилась в вышестоящие органы с коллективным заявлением на своего руководителя - 39-летнего председателя комиссии Равиля Тюлебаева, сообщает "Ак жайык".

Письмо сотрудников адресовано главе государства, генпрокурору, главам КНБ и Антикора, а также председателю счетного комитета мажилиса.

Сотрудники комиссии пожаловались на неоднократный сбор денег, трату бюджетных средств без пользы, оскорбления, принуждения к незаконным проверкам и принудительную работу в выходные. Они просят проверить действия Тюлебаева и принять соответствующие меры.

"Например, пишут, что 12 ноября этого года, в канун профессионального праздника Дня финансиста, на расчетные счета пятерых членов у руководителя аппарата были переведены премии, а потом 10% от них якобы забрало начальство.

Утверждают, что без бюджетной заявки и без особой на то необходимости были закуплены кофемашина за 249 991 тенге, электрокофеварка за 279 990 тенге, микропечь и увлажнитель воздуха за 92 440 тенге и длинный ковер за 180 000 тенге", - пишет издание, ссылаясь на выдержки из письма.

По данным издания, областная прокуратура начала проверку по данному обращению.

Журналисты обратились за комментарием и к самому Тюлебаеву. Он сообщил, что и о письме подчиненных, и о прокурорской проверке знает, но давать комментарии до итогов проверки не будет.

Отмечается, что пост председателя ревизионной комиссии Тюлебаева занял лишь в конце сентября. До этого он работал первым заместителем главы департамента Антикора по Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1948552-revizory-atyrauskoy-oblasti-napisali-zayavlenie-v-prokuraturu-na-svoego-nachalnika/