Главу ревизионной комиссии по Атырауской области накажут после заявления подчиненных

Равиль Тюлебаев. Фото: atyraurevcom.gov.kz

На заседании Совета по этике департамента по делам государственной службы Атырауской области были рассмотрены дисциплинарные дела в отношении нескольких чиновников. В их числе оказался и руководитель ревизионной комиссии, передает "Ак Жайык".

"На руководителя ревизионной комиссии по Атырауской области Равиля Тюлебаева рекомендовано наложить дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора в связи с тем, что он не смог установить деловые и доброжелательные отношения в коллективе", - сообщили в управлении по делам государственной службы.

Напомним, ранее группа сотрудников ревизионной комиссии обратилась к президенту, генпрокурору, главам КНБ и Антикора с коллективным заявлением на своего руководителя - 39-летнего председателя Равиля Тюлебаева.

Люди пожаловались на неоднократный сбор денег, трату бюджетных средств без пользы, оскорбления, незаконные проверки и принудительную работу в выходные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953442-glavu-revizionnoy-komissii-po-atyrauskoy-oblasti-nakazhut-posle-zayavleniya-podchinennyh/