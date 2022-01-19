Смаилов поручил доработать закон о банкротстве физлиц

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Глава кабмина Казахстана Алихан Смаилов поручил провести доработку закона о банкротстве физлиц. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

"Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел совещание по вопросу разработки проекта закона "О восстановлении платежеспособности физических лиц" (О банкротстве физических лиц).

О ходе проводимой работы доложили министры финансов и юстиции, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а также заместитель председателя Национального Банка.

Глава правительства поручил доработать проект закона и внести в установленном порядке в Канцелярию премьер-министра", - говорится в сообщении.

Напомним, что вопрос о введении закона "О банкротстве физических лиц" обсуждался еще в прошлом году. Минувшей осенью эксперт объяснял, как введение этого закона отразится на казахстанцах и их ипотеках.

11 января, выступая в мажилисе, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил начать разработку данного закона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1951871-smailov-poruchil-dorabotat-zakon-o-bankrotstve-fizlits/