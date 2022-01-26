"Долг "Самрук-Казына" почти 18 млрд долларов": депутат заявил о рисках необдуманного реформирования фонда

Иллюстративное фото: sk.kz

Депутат Аманжан Жамалов призвал правительство не "махать шашкой", модернизируя деятельность фонда "Самрук-Казына" и закрывая "все без разбора", передает корреспондент NUR.KZ.

Жамалов в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова отметил, что после поручения главы государства пересмотреть работу фонда в обществе начались жаркие дискуссии о его судьбе.

"Нельзя не отметить их крайнюю полярность и разрозненность. Но особую тревогу вызывает то, что компетентные и профессиональные мнения специалистов "смывает" волна хайпа и популизма. На фоне общей, мягко сказать, истерии, мы видим, как руководство фонда начинает принимать необдуманные и скоропостижные решения, которые могут иметь серьезные последствия. В связи с этим, считаем необходимым вернуться к планомерной, пошаговой работе в отношении модернизации фонда", - отметил он.

Депутат добавил, что суммы дивидендов в бюджет от "Самрук-Казына" все это время были значительно меньше, чем средства, направляемые из бюджета на их инвестиционные проекты. К примеру, за 2019 год фонд выплатил дивиденды в бюджет на 120 млрд тенге, в то время как чистая прибыль составила 1,4 трлн тенге.

Более того, добавил он, за эти годы структура фонда стала громоздкой, подменив собой функции правительства: проводит самостоятельную политику как по распоряжению большей частью средств, так и по привлечению займов.

"Сегодня звучат предложения о том, чтобы раздать долю в фонде каждому гражданину. На первый взгляд, идея очень привлекательная. Однако если посчитать, то выходит, что доход от такой доли при текущем финансовой состоянии "Самрук-Казына" составит всего 500 тенге на человека в месяц.

Поэтому вместо того, чтобы "махать шашкой", закрывая и модернизируя все без разбора, необходимо проанализировать, почему фонд оказался неэффективным. Необходимо провести комплексный аудит профильных и непрофильных активов фонда, принять решение по передаче в конкурентную среду непрофильных компаний", - предложил мажилисмен.

Далее, сообщил Жамалов, нужно будет оценить эффективность работы всех профильных компаний, провести их финансовое оздоровление и только после этого принять решение о реализации через фондовый рынок, и в том числе через народное IPO.

Указал мажилисмен и на необходимость принимать во внимание большие внешние заимствования фонда при принятии решений о деятельности фонда, изменении его организационной структуры.

"Ведь долг "Самрук-Казына" превышает 7,5 трлн тенге, это почти 18 млрд долларов. Надо помнить, что выпущенные фондом еврооблигации и взятые нацкомпаниями внешние займы предусматривают своевременный возврат основного долга, погашение процентов, штрафов и пени.

Если решения по реформированию фонда будут необдуманными, это вызовет тревогу у кредиторов. Они в любой момент могут повысить процентные ставки или выставить требования погасить долги досрочно. И в любом случае, по этим обязательствам будет отвечать государство в лице правительства", - подчеркнул парламентарий.

В завершение Жамалов добавил, что все отчисления фонда должны быть централизованы и поступать в республиканский бюджет с последующим распределением на реализацию госзадач.

"Следует исключить все прямые перечисления национальных компаний на реализацию проектов. Все средства должны идти только в республиканский бюджет", - резюмировал депутат.

Напомним, на встрече с бизнесменами в минувшую пятницу глава государства заявил, что у него состоялся разговор с главой фонда Алмасадамом Саткалиевым. Президент пообещал, что глава "Самрук-Казына" "уйдет в небытие", если не реформирует фонд.

После этого Саткалиев опубликовал пост, в котором рассказал о реформах, которые планируется провести в фонде в ближайшее время. Позже на официальном сайте фонда появился подробный план реформ - в числе прочего планируется освободить от должностей семерых топ-менеджеров "Самрук-Казына".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953031-dolg-samruk-kazyna-pochti-18-mlrd-dollarov-deputat-zayavil-o-riskah-neobdumannogo-reformirovaniya-fonda/