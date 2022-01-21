Токаев: Предстоит провести анализ всех искусственно созданных монополий

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства на встрече с бизнесменами в Нур-Султане заявил о необходимости проанализировать развития честной конкуренции в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Еще одним направлением для привлечения в страну инвестиций должна стать перезагрузка государственно-частного партнерства. Сегодня этот механизм по существу стал инструментом обхода процедур государственных закупок.

На бюджет перекладываются все предпринимательские риски, необоснованно предоставляются сверхльготы и сверхмаржинальности. Обязанности, гарантия, риски и доходы должны сбалансировано распределяться между инициатором и государством.

Правительству предстоит выработать новые современные подходы к государственно-частному партнерству", - считает президент.

Токаев затронул и тему честной конкуренции.

"В первую очередь, предстоит провести анализ всех искусственно созданных монополий. Операторы, особенно частные, должны уйти в прошлое. Если помните, раньше был такой термин "откупщики" - частная компания за определенную плату откупала себе исполнение ряда экономических функций государства. Ни к чему хорошему это не приводило.

Поручаю правительству обеспечить запрет на такую деятельность законодательно. Все ниши должны быть открыты для конкуренции.

Следует проанализировать все ранее принятые решения подобного рода и принять меры по их отмене. Следует ликвидировать многочисленные посреднические цепочки, искусственно созданные на рынках. Застарелая проблема, которую никто не хочет решать. Нужна жесткая политика по деолигополизации экономики", - заявил президент.

Напомним, глава государства поручил также провести ревизию всех казахстанских месторождений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952327-tokaev-predstoit-provesti-analiz-vseh-iskusstvenno-sozdannyh-monopoliy/