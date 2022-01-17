Новое решение по сжиженному газу приняли в правительстве Казахстана

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На заседании Межведомственной комиссии (МВК) по развитию нефтегазовой и энергетической отраслей под председательством премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрен вопрос бесперебойного обеспечения внутреннего рынка сжиженным газом. Об этом сообщается на официальном сайте премьера.

"В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, принято решение о реализации сжиженного нефтяного газа (СНГ) вне электронной торговой площадки (ЭТП) – через План поставки на внутренний рынок, на основе заявок местных исполнительных органов", – говорится в тексте сообщения правительства.

Указывается, что в Правила формирования плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК внесены изменения, предусматривающие расширение списка субъектов, имеющих право на приобретение СНГ вне ЭТП – наряду с нефтегазохимическими предприятиями и групповыми резервуарными установками (для бытовых нужд), такое право получили автогазозаправочные станции, газосетевые организации, газонаполнительные пункты, газонаполнительные станции.

"Министерство энергетики уполномочено на распределение СНГ на внутреннем рынке вне ЭТП для указанных новых категорий субъектов.

Акиматы регионов, где действуют более 150 субъектов оптовой и розничной реализации СНГ, уполномочены разработать свои механизмы распределения сжиженного нефтяного газа между такими субъектами", – пояснили в правительстве.

Заседание МВК по развитию нефтегазовой и энергетической отраслей. Фото: primeminister.kz

В пресс-службе премьер-министра сообщили, что в декабре 2021 года и январе 2022 года розничными реализаторами были выкуплены объемы сжиженного газа на ЭТП по оптовым рыночным ценам. 5 января текущего года, по данным правительства, установлены предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа (в зависимости от регионов – от 50 до 70 тенге за литр, в отдаленных районах – от 55 до 75 тенге за литр), а также снижена предельная оптовая цена с 38701 до 28000 тенге за тонну.

Напомним, 5 января Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам социально-экономической ситуации в стране поручил правительству на год перенести полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи.

"В этот период следует тщательно подготовить нормативно-правовую базу, обеспечить прозрачную работу торговых площадок, внедрить механизмы ограничения резкого роста цен", – указал президент.

Чуть позже это поручение обсудили в правительстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951604-novoe-reshenie-po-szhizhennomu-gazu-prinyali-v-pravitelstve-kazahstana/