"Я не ухожу обиженным": Кайрат Уразбаев обратился к жителям Атырау

Кайрат Уразбаев. Фото: azh.kz

Уже бывший аким Атырау Кайрат Уразбаев обратился к горожанам на своей странице в Facebook.

Кайрат Уразбаев заявил, что в связи с последними событиями он сам подал прошение об отставке с должности, отставку удовлетворили.

"Два года работы с коллективом городского акимата и общественностью города научили меня многому, особенно воспринимать нужды простых людей, семей с особыми детьми, просто обездоленных.

Внесла свою лепту и пандемия, наша готовность к ней и отсутствие времени на раздумье, да и опыта.

Все два года город имел практически бюджет "выживания", при этом имея целые пласты вопросов хаотичной и неполноценной инфраструктуры, имела место и реальная халтура, допускаемая при строительстве объектов.

Вся команда акимата за этот период была просто на высоте, иногда делая даже невозможное", - написал уже бывший аким Атырау.

Кайрат Уразбаев поблагодарил гражданских активистов за позицию, четкость требований и умение понимать, принимать и поддерживать.

"Я не ухожу обиженным или с тяжелым камнем на душе. Атырау мой любимый город и вас, земляки, я люблю и уважаю!" - написал он.

Напомним, после массовых беспорядков в Атырауской области погиб 1 человек, еще 49 пострадали. При этом все эти дни Кайрата Уразбаева не было на рабочем месте.

В пресс-службе акима области сообщили, что Уразбаев с 30 декабря находился в ежегодном трудовом отпуске. 10 января был отозван на работу. В связи с состоянием здоровья с 11 января он ушел на больничный.

Сегодня стало известно, был освобожден от должности акима Атырау Кайрат Уразбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951398-ya-ne-uhozhu-obizhennym-kayrat-urazbaev-obratilsya-k-zhitelyam-atyrau/